Ограничения в Новгородской области начнут снимать в районах, где привиты 80% жителей

ТАСС, 2 ноября. Ограничения, введенные из-за коронавируса, начнут снимать в тех районах Новгородской области, где выполнили план по вакцинации 80% взрослого населения. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала РБК губернатор Андрей Никитин.

"У нас есть районы в области, которые уже выполнили план по вакцинации в 80%, наверное, там мы будем снимать ограничения в первую очередь. Есть районы, где план выполнен на 40%, там эти ограничения задержатся подольше, к сожалению", - сказал Никитин, добавив, что при принятии решения об отмене ограничений в Новгородской области будут обращать внимание на два фактора - темпы вакцинации и снижение заболеваемости.

Новгородская область первой из регионов России заявила о продлении нерабочих дней из-за роста числа заразившихся коронавирусом. "Ковидные каникулы" в области продлеваются до 15 ноября, еще на одну неделю после общероссийских. В эту неделю приостанавливается торговля непродовольственными товарами, работа заведений общепита, кинотеатров, саун, сферы бытовых услуг, ограничения вводятся на проведение экскурсий и массовые развлекательные мероприятия.

Сейчас в области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, за прошедшую неделю он составил 22%. Свободный коечный фонд составляет около 13%. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 50 923 случая COVID-19, в том числе за последние сутки - 282 случая. После заражения коронавирусом в регионе выздоровели 45 423 человека, 522 умерли.