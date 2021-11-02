Выставка рисунков чеченских и луганских детей пройдет в Грозном в День народного единства

ГРОЗНЫЙ, 2 ноября. /ТАСС/. День народного единства отметят в Грозном выставкой рисунков чеченских и луганских детей, прошедших в финал международного конкурса "Дети рисуют мир". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"В рамках празднования Дня народного единства в Грозном пройдет выставка рисунков чеченских и луганских детей, прошедших в финал международного конкурса "Дети рисуют мир". Также от Республики Крым будут переданы книги в Национальную библиотеку Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова", - отметили в пресс-службе.

Гости из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику во вторник. Для них была организована экскурсия в мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова, в мечеть "Сердце Чечни" и храм Михаила Архангела.

В регионе также проходит фестиваль-конкурс народного творчества и ремесла "Многоликая Россия - 2021", посвященный Дню народного единства, который отмечается в России с 2005 года. В нем принимают участие творческие коллективы из 17 регионов России.