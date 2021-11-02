ООН готова предоставить Илону Маску данные о средствах на борьбу с голодом

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) не располагает информацией о возможности встречи предпринимателя Илона Маска с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли, но готова предоставить данные о распределении средств на борьбу с голодом. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак.

Ранее Дэвид Бизли заявил, что готов при личной встрече показать Маску, как осуществляется борьба с мировым голодом. Предприниматель в записи в Twitter допустил, что сможет пожертвовать организации $6 млрд, если будет понимать, на какие цели они пойдут.

"Всемирная продовольственная программа ясно заявила, что ее записи открыты, как и данные других институтов, фондов и программ ООН. Страны, являющиеся донорами, точно знают, куда идут средства, - отметил Хак. - <...> Но если есть усилия, искренние усилия со стороны лиц, чтобы оказать поддержку нашей работе, то мы предоставим им необходимую информацию, потому что для нас очень важно иметь средства <...> для предотвращения голода".

Представитель ООН не стал говорить о возможных сроках подобной встречи. "Я не знаю, вы можете обратиться к представителям Илона Маска или ВВП, но предложения на столе", - сказал он.

Диалог представителя ВПП ООН и Илона Маска в Twitter начался, когда Бизли предположил, что 2% состояния предпринимателя смогут помочь в решении проблемы голода в мире. Позднее Бизли добавил, что эти деньги не решат проблему, но позволят "предотвратить геополитическую нестабильность, массовую миграцию и спасти 42 млн человек, находящихся на грани голода".

Маск вскоре отреагировал на призыв Бизли. "Если ВПП объяснит под этой публикацией в Twitter, как именно $6 млрд помогут справиться с мировым голодом, я сейчас же продам акции Tesla и сделаю это", - заявил предприниматель. При этом он подчеркнул, что отчетность должна вестись в открытых источниках, "чтобы люди видели, каким именно образом распределяются средства".