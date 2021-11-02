Россия и ЕМА могут скоро достичь понимания по признанию сертификатов вакцинации

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия может в ближайшее время достичь общего с Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) понимания по вопросу о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Об этом заявил в вторник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

По словам дипломата, в этом вопросе у сторон есть обоюдная заинтересованность. "Для этого надо иметь четкие договоренности по формату, по порядку выдачи, по порядку получения этих сертификатов и совместимости тех баз данных, на основе которых они выдаются, - отметил он. - Я думаю, что в ближайшее время мы сможем с Европейским агентством по лекарственным средствам - оно находится в Амстердаме - выйти на общее понимание".

При этом Чижов воздержался от более точных прогнозов. "Я не занимаюсь предсказаниями и гаданиями. Я надеюсь, что это произойдет раньше, чем позже", - резюмировал он, выразив надежду, что понимание может быть достигнуто до конца текущего года.