Власти Марий Эл заявили, что потребность в школьных автобусах закрыта на 100%

ТАСС, 2 ноября. Потребность муниципалитетов Республики Марий Эл в школьных автобусах на 2021 год закрыта на 100%. До конца года в регион поступит 77 автобусов, сообщили ТАСС в Министерстве образования и науки Республики Марий Эл во вторник.

"На этот год потребность муниципалитетов в школьных автобусах закрыта на 100%", - сказал собеседник агентства, отметив, что общее количество школьных автобусов в регионе составит 276.

Ранее пресс-служба главы региона сообщила о том, что в республику уже поступило 46 автобусов, до конца года ожидается еще 31.

Поясняется, что в трех районах Марий Эл организовали шесть новых маршрутов, на которые выйдут шесть автобусов. Остальной автотранспорт будет использоваться для разгрузки действующих маршрутов.

"За последние годы в сфере образования республики сделано многое: открыто 16 детских садов, построено пять школ, создано более 3 тыс. новых мест дополнительного образования детей, открыто 36 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", отремонтировано 39 спортивных залов в сельских школах. 14 мастерских организаций профессионального образования оснащены современным оборудованием. В этом году открыт первый в республике технопарк "Кванториум" и два центра цифрового образования "IT-куб". До конца года будут построены еще два детских сада и одна школа", - цитирует пресс-служба главу региона Александра Евстифеева.