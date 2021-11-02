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В нижегородском аэропорту остаются около 1,5 тыс. человек, ожидающих вылета из-за тумана

В аэропорт 2 ноября прибыло 46 самолетов
Международный аэропорт Стригино Михаил Солунин/ТАСС
Описание
Международный аэропорт Стригино
© Михаил Солунин/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек остаются в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, куда из-за тумана в Москве 2 ноября приземлились более 30 бортов. Об этом во вторник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире телеканала "Россия-24".

"Сейчас около 1,5 тыс. человек остаются в аэропорту. Всего сегодня в аэропорт прибыло 46 бортов, включая регулярные рейсы. Из них отказные московские - примерно 35 бортов. При этом мощность аэропорта на единовременный прием такого количества самолетов в принципе не рассчитана", - сказал Никитин.

По его словам, погодные условия в течение дня менялись постоянно, поэтому представители авиакомпаний предпочитали ждать вылета. "Аэропорт постоянно информировал представителей авиакомпаний о своих возможностях, в том числе о возможностях высадки пассажиров, количестве трапов", - добавил Никитин. Он уточнил, что в аэропорту есть 27 трапов и они подавались к самолетам по очереди.

Губернатор добавил, что для доставки пассажиров рейсов в гостиницы и отели выделили транспорт, людей обеспечили горячим питанием и напитками.

Из-за сильного тумана в Москве с полуночи нижегородский аэропорт принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших в столицу из других регионов и из-за рубежа. С пассажирами, ожидающими информацию о вылете, работают представители авиакомпаний. В аэропорту сообщали, что собственные рейсы обслуживаются по расписанию. Для контроля за ситуацией власти сформировали оперативный штаб.

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