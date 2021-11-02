Врио главы Ярославской области поручил незамедлительно передать 17 скорых больницам

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев распорядился незамедлительно отправить 17 новых машин скорой помощи в больницы региона, не дожидаясь поступления в область всей партии из 28 автомобилей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Ярославской области.

В ближайшее время в регион прибудут еще 11 машин скорой помощи.

"Михаил Евраев поручил незамедлительно отправить поступившие скорые в больницы области, не дожидаясь прибытия всей партии автомобилей и без торжественной процедуры передачи техники", - говорится в сообщении.

Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф в Ярославле получит три реанимобиля, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. Станция скорой медицинской помощи в Рыбинске получит три автомобиля класса "В" с полным набором реанимационного, акушерского и фельдшерского медицинского оборудования. Ростовская ЦРБ получит две укомплектованные скорые. По одному автомобилю направят в Даниловскую, Борисоглебскую, Большесельскую, Гаврилов-Ямскую, Переславскую, Пречистенскую и Тутаевскую центральные районные больницы и ЦРБ им. Д. Л. Соколова.

"Учитывая эпидемиологическую обстановку в регионе, а также потребность в оказании оперативной медицинской помощи, необходимо срочно направить больницам автомобили, чтобы как можно быстрее машины вышли в рейсы. Новые автомобили позволят нам организовать бесперебойную работу бригад скорой помощи. Мы выиграем время - бригады не будут простаивать в ожидании ремонта старой техники, а поедут непосредственно по вызовам. Мы рассчитываем, что это сократит время приезда скорых к пациентам", - цитирует пресс-служба Евраева.

В Ярославской области используются 262 автомобиля скорой помощи. В 2020 году за счет средств федерального бюджета в больницы региона поступило 46 автомобилей скорой помощи.

С 27 октября в Ярославской области посещение ресторанов, музеев, выставочных залов, концертных площадок, фитнес-центров возможно при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, в противном случае объектам предлагается работать с загрузкой не более 30%. С 27 октября в регионе приостановили проведение диспансеризации кроме случаев, определенных департаментом здравоохранения. Обязательная вакцинация от коронавируса для определенных категорий граждан была введена в области 13 июля.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировали 69 511 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 58 905 человек, умер 1 391, за сутки выявили 271 заразившегося.