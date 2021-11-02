Суд в Москве заочно арестовал совладельца компании "Москапстрой" за крупное мошенничество

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал совладельца компании ООО "Москапстрой" Михаила Щербакова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Щербакова меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Щербаков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказали в суде, не уточнив иных подробностей.

"Москапстрой" был учрежден еще в 2006 году и с тех пор неоднократно менял владельцев. Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, Щербаков владеет 50% этого предприятия. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий. В настоящее время ООО "Москапстрой" находится в стадии ликвидации, оно признано банкротом, в отношении него начато конкурсное производство. Ранее клиентом компании неоднократно выступал Минпромторг.

По информации "Коммерсанта", руководители компании могли попасть под подозрение в хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП). По данным газеты, к такому выводу пришла Генпрокуратура, проверившая исполнение контракта между НИЦ РКП и подрядчиком, которым выступало ООО "Москапстрой".