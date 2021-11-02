Домодедово планирует продолжить работу в нормальном режиме с 3 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово продолжит работу в обычном режиме с утра 3 ноября, если метеоусловия не ухудшатся. Всего 18 из 30 перенаправленных рейсов уже прибыли из региональных аэропортов в Домодедово, сообщил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.

"По нашим оценкам, если не будет дальнейшего ухудшения метеоусловий, то к завтрашнему утру мы войдем уже в расписание, и задержек именно по метеоусловиям уже не будет", - сказал он во вторник эфире телеканала "Россия-24".

"Всего из аэропорта в региональные отделения ушло 30 бортов, на данный момент 18 из них вернулись, еще 12 мы ожидаем, что вернутся в ближайшие часы", - добавил Власов.

По словам пресс-секретаря Домодедово, с 18:00 2 ноября метеоусловия в районе аэропорта значительно улучшились, по состоянию на 20:00 видимость составила около 1 700 м. "С точки зрения метеоусловий никаких ограничений на работу аэропорта [сейчас] нет", - отметил он.

Власов уточнил, что с полуночи 1 ноября до 20:00 2 ноября аэропорт принял порядка 200 рейсов на прилет и вылет.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. По данным МЧС, в столице он продержится до конца вторника. По состоянию на 17:00, 73 самолета не смогли сесть в аэропорту назначения из-за погодных условий в Москве и ушли на запасные аэродромы.