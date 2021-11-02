План по вакцинации от коронавируса в Ростовской области выполнили на 62%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Около 1,7 млн жителей Ростовской области сделали прививку от коронавируса, что составляет 62% от плана. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире телеканала " Россия-24 " во вторник.

"Сегодня задача по вакцинации у нас выполнена примерно на 62%. Привито порядка 1,7 млн человек", - сказал глава региона. Он добавил, что сейчас Ростовская область располагает запасом вакцин от коронавируса в объеме более 400 тыс. доз.

По словам Голубева, в последние дни в регионе фиксируют рост числа желающих привиться от коронавируса. "За последние сутки это более 11 тыс. [человек]", - отметил губернатор.

2 ноября на заседании регионального оперативного штаба по контролю за распространением инфекции первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова сообщала, что сейчас в Ростовской области работают 365 пунктов вакцинации. С начала прививочной кампании в регион, по данным областного Минздрава, поступило более 2,171 млн доз вакцины.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов Российской Федерации и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 157 357, выздоровели после заражения 133 102 человека, умерли 7 806. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. В области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения.