В Дагестане трудоустроили более 122 тыс. человек за счет комплексных мер Минтруда региона

МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 122 тыс. человек в Дагестане трудоустроили за 10 месяцев текущего года за счет комплексных мер Минтруда республики. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального Минтруда.

"Министерством труда и социального развития Дагестана реализуется комплекс мер, направленных на восстановление численности занятого населения до допандемических значений. <…> В целом за истекший период 2021 года реализация мероприятия комплекса мер суммарно способствовала обеспечению занятости более 122 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 27 октября 2021 года в республике органами государственной службы занятости населения республики содействие в трудоустройстве оказано более 42 тыс. человек.

"Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по специальностям, востребованным на рынке труда, получили 703 безработных гражданина. В результате работы по взаимодействию с работодателями в рамках проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест обеспечена занятость более 2,9 тыс. человек", - добавили в пресс-службе.