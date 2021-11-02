Подросткам запретили посещать ТЦ в Югре без родителей до 14 ноября

ТАСС, 2 ноября. Жителям Югры, не достигшим 16 лет, запретили посещать торговые центры без родителей до 14 ноября. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во вторник.

"До 14 ноября гражданам, не достигшим возраста 16 лет, запрещено посещать торговые центры, иные здания и сооружения, в которых расположены торговые объекты и организации, без сопровождения родителей (законных представителей)", - говорится в сообщении.

Образовательные программы в высших и профессиональных учебных заведениях Югры до 14 ноября будут проходить в дистанционном формате. Также в регионе увеличили число учреждений, для посещения которых нужен QR-код. Потребуется предъявить код при посещении объектов торговли, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением оказания услуг навынос. Решение касается допуска как посетителей, так и работников указанных учреждений, уточняется в сообщении.

Принятым документом также вводится запрет на проведение до 14 ноября включительно зрелищно-развлекательных мероприятий в автономном округе. Предоставление госуслуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния до 14 ноября включительно осуществляется по предварительной записи с одновременным нахождением в помещении лиц из расчета помещения 1 кв. м на человека, но не более восьми человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола. Организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели с 8 ноября 2021 года обязаны перевести работающих беременных женщин на дистанционную работу.

По данным департамента здравоохранения автономного округа, на сегодня в ковидных госпиталях продолжают лечение 2 288 пациентов, из них 223 человека находятся в реанимации, 155 - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Регион демонстрирует высокие темпы вакцинации - первым компонентом привиты 697 тыс. человек.