Дефицита яиц не ожидается в Кировской области после введения режима ЧС по птичьему гриппу

КИРОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области не ожидают дефицита яиц после введения режима ЧС из-за птичьего гриппа и ликвидации поголовья птицы на одной из ведущих птицефабрик региона, сообщили во вторник в пресс-службе правительства области.

Вспышку птичьего гриппа выявили 27 октября на птицефабрике в Зуевском районе области, там наблюдался массовый падеж птицы. 29 октября в 11 муниципалитетах Кировской области ввели режим ЧС. В очаге заболевания - ООО "Зуевское любимое", в населенных пунктах, расположенных в 10 км от него, изымается птица и продукты птицеводства.

"Доля производства яиц на зуевской птицефабрике составляет 17% от всего объема яиц, производимых в области. По прогнозам регионального Минсельхоза, дефицита яиц в Кировской области не ожидается, так как в торговых сетях реализуется продукция и других кировских производителей, а также продукция птицефабрик соседних регионов", - говорится в сообщении.

По данным на 2 ноября, в эпизоотическом очаге изъяли 574 головы птицы из личных подсобных хозяйств граждан. По словам губернатора Кировской области Игоря Васильева, ущерб, полученный в результате изъятия птицы, компенсируют. На реализацию мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предотвращению распространения заболевания из резервного фонда правительства Кировской области выделили более 3 млн рублей.