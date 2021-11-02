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Ремонт автоподъезда к Апатитам в Мурманской области выполнили почти на год раньше срока

В региональном Минтрансе уточнили, что подрядчик успел уложить асфальт при благоприятных погодных условиях

МУРМАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Ремонт автоподъезда к Апатитам в Мурманской области выполнили осенью 2021, почти на год раньше запланированного срока. Участок дороги отремонтировали в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщило во вторник региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

"В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" 2022 года выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения - автоподъезда к Апатитам", - говорится в сообщении.

Представители Минтранса добавили, что, по условиям госконтракта, завершение работ планировалось только в августе 2022 года, однако ремонт был выполнен опережающими темпами в 2021 году. "Проведены работы по укладке 32 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Подрядчик успел уложить асфальт при благоприятных погодных условиях", - отметили в Минтрансе.

В Мурманской области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году приведено в нормативное состояние три моста, пять региональных трасс и 33 участка в Мурманской агломерации, куда входят города Мурманск и Кола.

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