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Ингушетия вошла в число регионов с наиболее активными в медиа НКО

Республика заняла 20-е место

ТАСС, 2 ноября. Республика Ингушетия вошла в 20-ку регионов с наиболее активными в медиа НКО, следует из подготовленного Общественной палатой России и агентством "РАЭКС-Аналитика" субрейтинга медиактивности НКО рейтинга "Регион НКО-2021" (есть в распоряжении ТАСС).

В рейтинге участвуют все 85 регионов России. Согласно представленным данным, Ингушетия заняла 20-е место в субрейтинге "Медиаактивность НКО".

В субрейтинге "Экспертное мнение о НКО" еще одна республика Северного Кавказа - Чечня - вошла в число лучших, заняв шестое место. А в субрейтинге значимости региональных общественных палат Чеченская Республика оказалась на 13-м месте, на 14-м - Дагестан.

Ранее сообщалось, что Москва, Вологодская область и Татарстан стали лидерами рейтинга по уровню и качеству развития некоммерческого сектора в субъектах России в 2021 году. Также определили лидеров 10 тематических субрейтингов.

Предложение о подготовке рейтинга субъектов России по уровню и качеству развития некоммерческого сектора озвучили в 2019 году на форуме "Сообщество" во время встречи его участников с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, который поддержал эту инициативу.

На форуме "Сообщество" в 2020 году представили пилотный рейтинг и решили составлять его ежегодно. Рейтинг содержит данные о развитии некоммерческого сектора в российских регионах и величине его потенциала. Сектор НКО в субъектах страны оценивается по 10 направлениям, среди которых его экономическая значимость для региона, устойчивость, активность деятельности, уровень поддержки со стороны региональной власти.

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