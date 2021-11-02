Число волонтеров, помогающих в медучреждениях Смоленска, выросло более чем вдвое

ТАСС, 2 ноября. Число волонтеров, помогающих врачам и пациентам в медицинских учреждениях Смоленска, выросло с весны 2020 года примерно в два раза, с 50 до 128. Об этом сообщил ТАСС во вторник координатор регионального волонтерского штаба "Мы вместе" Алексей Масляный.

"В первую волну с марта до мая 2020 года около 50 наших волонтеров-медиков работали в Детской областной клинической больнице. Когда мы начинали работать, такого ажиотажа в медучреждениях не было. На данный момент 128 волонтеров помогает в пунктах вакцинации и в поликлиниках", - сказал Масляный.

Так, число волонтеров, помогающих в региональных учреждениях здравоохранения, увеличилось более чем в два раза в сравнении с 2020 годом. Собеседник агентства отметил, что волонтеры-медики помогают только в медучреждениях Смоленска. Вопрос о привлечении их к работе в больницах муниципалитетов прорабатывается. "Так как мы уже не первый год работаем в акции "Мы вместе", уже есть опыт, и мы были готовы к открытию штаба. Волонтеры-медики, в том числе, записывают пациентов на вакцинацию и ревакцинацию, измеряют температуру тела, а также помогают врачам на приемах", - добавил он.

Региональный штаб "Мы вместе" возобновил работу в Смоленской области 25 октября в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и необходимостью оказания помощи жителям, в том числе находящимся на самоизоляции. В течение недели в регионе ежедневно выявляется от 520 до 590 случаев коронавируса. По данным на 2 ноября, за время пандемии выявили 62 947 случаев заболевания, выздоровели 48 403 человека, умерли 1 935 жителей.

Власти Смоленской области 25 октября приняли решение о введении в регионе нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября из-за перегрузки системы здравоохранения. На этот период в регионе ввели каникулы для школьников и студентов, приостановили доступ жителей к предприятиям сферы обслуживания, в том числе салонам красоты и фитнес-центрам, а также учреждениям культуры. В гостиницах разрешается работа общепитов для обслуживания проживающих в них граждан при наличии у работников необходимых документов и тестировании сотрудников на коронавирус раз в три дня. Ввели обязательную самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет. Продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте.