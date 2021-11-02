QR-коды для перенесших коронавирус внедрят в Чувашии через 10 дней

ТАСС, 2 ноября. Власти Чувашии планируют начать присваивать QR-коды жителям, перенесшим коронавирус и имеющим высокое количество антител, через семь-10 дней. Об этом глава республики Олег Николаев сообщил во вторник в своем аккаунте в социальной сети Instagram во время прямого эфира, посвященного ситуации c коронавирусом в регионе.

Глава Чувашии 1 ноября дал поручение министерству цифрового развития и информационных коммуникаций республики совместно с министерством здравоохранения региона рассмотреть возможность разработки QR-кодов для людей с высоким количеством антител после перенесенного коронавируса.

"Я думаю, что в ближайшую неделю - 10 дней двумя министерствами порядок и соответствующие подходы будут проработаны, и, конечно же, сразу людям можно будет получать QR-коды и пользоваться ими уже на гаджетах", - сказал он.

Николаев пояснил, что для присвоения QR-кода пациент, перенесший коронавирус, через некоторое время после выздоровления должен будет сдать тест на антитела. "На основании этой справки его фамилия вносится в единый реестр людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Попадание в этот реестр переболевших автоматически генерирует для него QR-код. Вот примерно такой алгоритм", - уточнил он.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявили 38 172 случая коронавируса. Выздоровели 33 459 человек, умерли 2 794 пациента с подтвержденной инфекцией.