Украинский омбудсмен потребовала убрать с сайта "Миротворец" информацию о детях

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием изъять из списков сайта украинских националистов "Миротворец" информацию о несовершеннолетних.

"Обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по изъятию из списков сайта "Миротворец" информации о малолетних и несовершеннолетних детях с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооруженный конфликт", - написала омбудсмен во вторник в своем Telegram-канале.

Денисова отметила, что "в рамках осуществления парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина во время мониторинга средств массовой информации обнаружено сообщение о факте внесения в списки неправительственной организации "Миротворец" и размещении на страницах ее сайта информации о малолетнем ребенке", проживающем на неподконтрольной Киеву территории Луганской области. Омбудсмен подчеркнула, что, согласно требованиям статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка и Факультативного протокола к ней, Украина взяла на себя обязательство принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом, в том числе предупреждения вербовки и использования детей.

Омбудсмен также напомнила о резолюции Совета Безопасности ООН № 2427 (2018 год), где сказано, что к детям, которые были завербованы в нарушение международного права вооруженными силами и вооруженными группами и обвиняются в совершении преступлений во время вооруженных конфликтов, необходимо относиться прежде всего как к жертвам нарушений ."Статьей 10 закона Украины "Об охране детства" закреплено, что разглашение или публикация любой информации о ребенке, которая может причинить ему вред, без согласия законного представителя ребенка запрещается", - заявила Денисова.

Ранее сайт украинских националистов "Миротворец" внес 12-летнюю Фаину Савенкову из Луганска в свой список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. "Миротворец" разместил в своей базе ее личные данные, фотографии и скриншоты публикаций. Администраторы сайта полагают, что девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Письмо Савенковой перенаправило в офис генсека ООН постпредство России при всемирной организации. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во вторник сообщил журналистам, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обсудит с представителями Украины ситуацию вокруг 12-летней Савенковой.

О сайте

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, состоит в установлении личности и публикации персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. Инициатором создания сайта "Миротворец" СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко, который до лета 2021 года был заместителем министра внутренних дел Украины, а теперь занимает пост советника главы МВД. В России по решению суда доступ к сайту заблокирован.