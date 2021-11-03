День народного единства: что мы отмечаем 4 ноября

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году и с этого момента является выходным, однако многие россияне до сих пор не знают, что произошло в этот день и что именно мы отмечаем.

ТАСС разобрался, когда и почему 4 ноября стал праздником, какая история скрывается за этой датой и почему для нее выбрали такое название.