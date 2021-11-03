"Русский союз Латвии" призвал международные организации защитить журналиста Алексеева

РИГА, 3 ноября. /ТАСС/. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) обратилась в международные организации с призывом защитить свободу слова в этой балтийской республике и местного журналиста Юрия Алексеева, которого суд приговорил к 14 месяцам лишения свободы. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении этой политической силы.

"Мы начали действовать для привлечения внимания мировой общественности к нарушению права на свободу слова в нашей стране, выразившемся в вынесении 29 октября судом первой инстанции приговора в виде 14 месяцев тюремного заключения журналисту Юрию Алексееву. Мы направили обращения в межгосударственные организации - ООН, ОБСЕ, Совет Европы, во все крупнейшие международные правозащитные структуры, включая те, что специализируются на свободе СМИ и защите журналистов, для привлечения их внимания к делу Юрия Алексеева", - сообщает РСЛ на своей странице в Facebook.

"Мы также начинаем сбор подписей под коллективным обращением депутатов Европарламента к латвийским властям с требованием прекратить преследование Алексеева за его журналистскую деятельность, прикрываемое шитым белыми нитками судебным делом", - отмечает эта политическая сила.

Пардаугавский суд Риги 29 октября приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы, как и требовал прокурор. Прокуратура Латвии выдвинула обвинения в отношении Алексеева по трем статьям: разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии в декабре 2017 года заявила о задержании Алексеева и возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с публикацией комментариев, содержащих разжигание национальной розни. Спецслужбы провели у него дома несколько обысков, в ходе одного из них были найдены патроны для пистолета. Кроме того, по утверждению СГБ, на изъятых носителях информации были обнаружены содержащие детскую порнографию материалы. Сам Алексеев ранее опроверг все обвинения в свой адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным.