ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 млн, а число случаев заражения приблизилось к 247 млн. Об этом сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованным ею данным, по состоянию на 19:40 мск 2 ноября в ВОЗ поступили сведения о 246 951 274 инфицированных коронавирусом и 5 004 855 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 347 703, летальных исходов - на 5 981.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 45 678 478. Далее следуют Индия (34 296 237) и Бразилия (21 810 855). Летальных исходов больше всего в США - 740 366, вторую строчку занимает Бразилия (607 824), третью - Индия (458 880).