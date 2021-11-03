Международная акция "Большой этнографический диктант" пройдет с 3 по 7 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" начнется 3 ноября в онлайн-формате и продлится до 7 ноября. Итоги подведут ко Дню Конституции РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе организатора акции - Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России.

"Акция приурочена ко Дню народного единства и в 2021 году состоится в период с 3 по 7 ноября в субъектах Российской Федерации, а также за рубежом. Результаты диктанта будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

Диктант пройдет в шестой раз под лозунгом "Народов много - страна одна!". Участниками могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Рабочие языки диктанта: русский, английский, испанский и китайский.

Задания опубликуют 3 ноября в 00:01 по московскому времени на официальном сайте акции www.miretno.ru. Диктант будет проводиться в виде теста, который включает 20 общефедеральных вопросов для всех участников, 10 вопросов, уникальных для каждого региона, и 30 вопросов для участников за пределами РФ.

Максимальная сумма баллов за выполнение заданий - 100, время прохождения теста - 45 минут. После прохождения диктанта участник получит личный результат с анализом ответов. Сертификат можно получить в электронном виде.

Диктант впервые прошел в 2016 году, участие в нем приняли 90 тыс. жителей России. В 2020 году к акции присоединились 1,7 млн человек из всех регионов России и 123 стран мира.

Организаторами выступают ФАДН и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.