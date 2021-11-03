Вторые сутки Московский регион находится под покровом тумана

Изначально синоптики прогнозировали, что туман, образовавшийся в результате активной отдачи тепла земной поверхностью, продержится несколько часов и к утру вторника рассеется. Однако в первой половине вторника они начали корректировать свои прогнозы, так как стало понятно, что туман не покинет город в ближайшее время.

Последнее экстренное предупреждение МЧС России, касающееся метеоусловий и снижения видимости до 200-700 м, было продлено до конца суток вторника.

О причинах возникновения тумана

Окутавший Москву туман синоптики называют радиационным - земная поверхность отдает очень много тепла в космос в ночные часы и происходит выхолаживание температуры. "Когда понижается температура, увеличивается относительная влажность воздуха, и в какой-то момент воздух достигает состояния насыщения, происходит конденсация пара и возникает туман", - рассказала ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Она напомнила, что подобные явления для осени довольно часты.

В свою очередь, в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья прокомментировали легкий запах гари, на который периодически возникали жалобы у граждан, прежде всего в социальных сетях. По данным ведомства, серьезных выбросов промышленных предприятий в регионе не фиксировалось, а в условиях тумана "даже небольшие пропорции загрязняющих веществ вызывают подобный эффект".

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора также отчитались, что во вторник в штатном режиме на маршрутных постах во всех городских округах провели отбор проб атмосферного воздуха. По результатам проведенных исследований превышений содержания загрязняющих веществ (диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, бензол, фенол, толуол, гидрохлорид углерода, диоксид серы, взвешенные вещества и специфические для определенных территорий аммиак и сероводород) установлено не было. В сообщении ведомства подчеркивалось, что на основании сообщений жителей о странном запахе специалисты выезжали с проверкой в Троицкий и Новомосковский округа. "Информация о результатах указанных исследований будет размещена дополнительно", - говорится в сообщении.

О влиянии тумана на работу аэропортов

Между тем, туман внес большие коррективы в работу московских аэропортов. По сведениям источника ТАСС в одном из аэропортов столицы, более 70 самолетов, изначально направлявшихся в Москву, были вынуждены уйти на запасные аэродромы. При этом основную нагрузку взял на себя нижегородский аэропорт Стригино, принявший 35 борта. "Для организации работы с пассажирами рейсов, которые были переправлены из московской воздушной зоны в аэропорт Нижний Новгород из-за тумана, в аэропорту создан оперативный штаб", - сообщили в Росавиации. По данным ведомства, первый рейс во вторник прилетел в аэропорт Стригино в 02:00 мск, последний - в 18:34 мск.

Источник в одном из аэропортов Москвы добавил, что такое количество самолетов в десятки раз превышает нормативную пропускную способность аэропорта. "Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количества судов, и сейчас они обслуживаются в порядке очереди", - отметил он в беседе с ТАСС.

Следователи Приволжской транспортной прокуратуры организовали проверку по факту длительных задержек рейсов в Стригино, из-за чего пассажиры стали жаловаться на плохое самочувствие, сообщила пресс-служба ведомства. Пассажиры ожидали вылета из Нижнего Новгорода более семи часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, из-за чего пассажирам не смогли передать еду или высадить их.

Здесь же уточнили, что для перевозки пассажиров в столицу будет организован дополнительный рейс экспресса "Ласточка", который, по информации пресс-службы, должна предоставить Горьковская железная дорога. Власти Нижегородской области, в свою очередь, сообщили, что пассажиров разместят в ближайших от аэропорта гостиницах, заселение будет осуществляться по авиабилетам.

Также в пресс-службе Центрального межрайонного следственного управления на транспорте СК РФ уточнили, что ребенку, которому стало плохо на одном из рейсов, вызывали специалистов медицины катастроф. "Врач осмотрел его, опасности для жизни и здоровья не обнаружено, оставили с родителями", - заверили в ведомстве.

Принимали московские самолеты и в других городах, в частности, в Кирове и Воронеже.

О рекордном количестве снимков тумана в соцсетях

Окутавший столицу на долго время туман, вероятно, станет рекордсменом по числу фотографий и обсуждений в социальных сетях. Интернет полон снимков, сделанных с разных высот и ракурсов, а число запросов о тумане в Google за сутки выросло на 50 тыс. и стало вторым по частотности после коронавируса в России. Об этом сообщается результатах аналитики сервиса Google Trends.

Одним из лучших мест для наблюдения за пеленой над городом стала смотровая площадка Останкинской телебашни. "Уникальное явление можно наблюдать со смотровой площадки Останкинской телебашни - опустившиеся на землю облака. Именно так выглядит туман, окутавший столицу. Его верхняя граница заканчивается на высоте около 120 м, прекрасно видны выглядывающие из тумана высотные здания", - сообщили в пресс-службе "Российской телевизионной и радиовещательной сети". Подобные явления на башне можно наблюдать "лишь несколько раз в год, осенью и весной".

О погоде

По данным синоптиков Гидрометцентра, этой ночью в столице должно быть облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха - до плюс 5 градусов. Днем в среду, 3 ноября, синоптики ожидают облачность и небольшой дождь. Столбики термометров в столице должны показать плюс 7-9 градусов, по области - до плюс 10 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, днем его порывы местами могут достигать 15 м/с.