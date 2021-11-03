На Чукотке продлили до 1 декабря сроки получения выплаты за вакцинацию от коронавируса

ТАСС, 3 ноября. Сроки получения выплаты за вакцинацию от коронавируса для людей старше 50 лет и жителей сельской местности Чукотки продлены до 1 декабря, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"До 1 декабря 3 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса могут получить граждане старше 50 лет и жители сельской местности старше 18 лет, прошедшие вакцинацию или повторную вакцинацию в период с 13 сентября по 30 ноября. Такое решение принял губернатор округа Роман Копин", - говорится в сообщении.

Для оформления единовременной выплаты необходимо обратиться в филиалы и пункты социального обслуживания населения с заявлением и копией паспорта. В заявлении необходимо указать сведения о номере банковского счета. Ранее такую выплату можно было получить в срок до 1 ноября.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 2,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,8 тыс. пациентов выздоровели, 21 умер. Доля вакцинированных граждан в регионе превысила 52%. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца года.