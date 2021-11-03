Паромную переправу до села на Камчатке закрыли из-за обмеления реки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Паромную переправу через реку Камчатку до села Лазо, в котором проживают почти 400 человек, закрыли из-за резкого снижения уровня воды, сообщает краевого министерство транспорта и дорожного строительства.

"В связи с резким снижением уровня воды в реке Камчатке, образованием мели в фарватере паромной переправы к поселку Лазо, принято решение о временном прекращении движения для всех видов транспорта с 09:00 3 ноября 2021 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Лазо - село в Мильковском районе Камчатского края, расположенное на правом берегу реки Камчатка. Расстояние между берегами - более 200 м.