{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Польше начались испытания украинской вакцины от коронавируса

Ее планируют выпускать в виде таблеток или спрея, сообщил телеканал "Украина-24"

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Испытания украинской вакцины против коронавируса начались в лаборатории Гданьска, ее планируют выпускать в виде таблеток или спрея. Об этом сообщил во вторник телеканал "Украина-24".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Вакцину разработали ученые львовского Института биологии клеток Национальной академии наук Украины. По словам его руководителя академика Андрея Сибирного, львовские ученые синтезируют белки для вакцины в клетках дрожжей. "Это наше ноу-хау. Белок - это полимер из аминокислот, а к боковым его группам еще могут быть прикреплены остатки различных сахаров", - сказал Сибирный в эфире телеканала.

Он также заявил, что ученые используют гуманизированные дрожжи, которые быстро растут в простой среде, поэтому вакцина на их основе будет значительно дешевле.

Параллельно львовские ученые разрабатывают инъекционную вакцину на основе очищенных белков вируса. Она уже испытывается на мышах. Однако, по словам разработчиков, основной упор делается на вакцине в виде спрея. Она значительно дешевле в производстве и, как ожидается, может оказаться эффективной против различных штаммов вируса.

Теги
УкраинаПольша
Пандемия COVID-19
СМИ: в США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от пяти до 11 лет
По данным портала Axios, детская доза будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека
СМИ: в США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от пяти до 11 лет
Читать полностью