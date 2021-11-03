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Пандемия COVID-19

СМИ: в США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от пяти до 11 лет

По данным портала Axios, детская доза будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека
© AP Photo/Abdeljalil Bounhar

ТАСС, 3 ноября. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали к прививать детей 5-11 лет вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Об этом сообщается во вторник на сайте информационного портала Axios.

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По его данным, члены специальной комиссии ЦКПЗ единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать вакцинироваться двумя дозами указанного препарата детям в США в возрасте от пяти до 11 лет. Отмечается, что доза вакцины для детей этой возрастной группы будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека и будет вводиться с интервалом в три недели. Вакцина может появиться в продаже уже в пятницу.

Ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США также одобрило применение вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для детей 5-11 лет.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 45,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 745,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм "дельта".

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СШАПандемия COVID-19
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