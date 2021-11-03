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Правительство Японии наградило шестерых россиян орденами Восходящего солнца

Среди них гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, худрук Александринского театра Валерий Фокин, вице-президент РАН Валентин Сергиенко

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Шестеро граждан России награждены японскими орденами Восходящего солнца. Об этом говорится в опубликованном в среду постановлении правительства Японии.

Орденов третей степени удостоены генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, вице-президент РАН Валентин Сергиенко и президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадий Лазарев.

Кроме того, орден четвертой степени присужден бывшему проректору Сахалинского государственного университета Виктору Корсунову.

В общей сложности наград удостоены 4036 граждан Японии и иностранцев. Среди них дочь президента США Джона Кеннеди, бывший американский посол в Японии Кэролайн Кеннеди и австралийская актриса Оливия Ньютон-Джон.

В предыдущий раз список награжденных орденами Восходящего солнца был опубликован 29 апреля. Тогда их получили пятеро россиян, включая знаменитого альтиста и дирижера Юрия Башмета.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были награждены десятки граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии.

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