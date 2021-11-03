Власти США переводят 400 человек из СИЗО Вашингтона в связи с условиями содержания

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Служба маршалов США (при Минюсте) приняла решение перевести 400 обвиняемых и осужденных из столичного СИЗО в пенитенциарное учреждение штата Пенсильвания в связи с крайне неблагоприятными условиями содержания. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении службы.

Она занимается обеспечением деятельности федеральных судов, контролем за исполнением их приговоров и решений, розыском, арестом и надзором за содержанием федеральных преступников. В заявлении отмечается, что в середине октября сотрудники подразделения Минюста "провели необъявленную проверку" в вашингтонском СИЗО, в котором содержатся несколько сотен человек. Им предъявлены обвинения в федеральном суде столичного округа Колумбия, некоторые ожидают перевода в тюрьму для отбывания наказания. По итогам проверки оказалось, что СИЗО не соответствует "минимальным стандартам" в соответствии с федеральными нормами.

Служба обнаружила свидетельства систематического жестокого обращения с задержанными, включая антисанитарные условия и отказ в доступе к продуктам питания и воде в качестве наказания. При этом сотрудники СИЗО угрожали заключенным с тем, чтобы те не сотрудничали с проверяющими. Как отмечает газета "Вашингтон пост", служба обнаружила свидетельства употребления наркотиков и несоблюдения медицинских рекомендаций в связи с пандемией. Кроме того, во время приема пищи "горячие блюда подавались холодными", сообщает издание. Как оно отмечает, сотрудники изолятора издевались над задержанными участниками штурма Конгресса США 6 января, препятствовали их доступу к медицинской помощи.

Служба при этом подчеркнула, что результаты проверки "могут потребовать дальнейшего изучения" Минюстом США. Адвокаты, судьи и заключенные давно критиковали условия содержания в вашингтонском СИЗО.