Дожди придут в Москву с вечера 3 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Небольшие дожди придут в Москву вечером в среду. Они продолжатся в четверг и пятницу, однако температурный фон будет высокий - до 8-13 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду будет уже больше облачности. Будет отодвигаться отрог антициклона на восток, поэтому в конце дня уже небольшой дождик прогнозируется", - рассказал он.

По словам Вильфанда, облачный характер погоды с небольшими осадками сохранится в Москве в четверг и пятницу.

Метеоролог подчеркнул, что дожди не повлияют на температурный режим. Погода будет аномально теплой.

По данным Гидрометцентра, в среду днем в столице прогнозируется 6-8 градусов тепла, в четверг - 10-12 градусов тепла, в пятницу - 11-13 градусов тепла.