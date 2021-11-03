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Дожди придут в Москву с вечера 3 ноября

По прогнозам синоптиков, небольшие дожди будут идти в городе также 4 и 5 ноября, а температура воздуха в эти дни составит 8-13 градусов тепла

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Небольшие дожди придут в Москву вечером в среду. Они продолжатся в четверг и пятницу, однако температурный фон будет высокий - до 8-13 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду будет уже больше облачности. Будет отодвигаться отрог антициклона на восток, поэтому в конце дня уже небольшой дождик прогнозируется", - рассказал он.

По словам Вильфанда, облачный характер погоды с небольшими осадками сохранится в Москве в четверг и пятницу.

Метеоролог подчеркнул, что дожди не повлияют на температурный режим. Погода будет аномально теплой.

По данным Гидрометцентра, в среду днем в столице прогнозируется 6-8 градусов тепла, в четверг - 10-12 градусов тепла, в пятницу - 11-13 градусов тепла.

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