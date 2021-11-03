В Приморье число заразившихся коронавирусом за сутки впервые превысило 300 человек

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Приморье впервые превысило 300 человек за сутки. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале регионального правительства.

"3 ноября - 303 случая заражения. Всего - 77 122 случая заражения [коронавирусом], выздоровели 68 195, умерли 1 271. Всего привито 541 832", - говорится в сообщении.

Ранее максимальное число заболевших за сутки - 296 человек - было зарегистрировано в предыдущий день, 2 ноября.

За последние сутки выздоровели 314 человек, четверо умерли.

С 30 октября власти Приморья ввели дополнительные ограничения в связи с ситуацией с ковидом. Посетить учреждения культуры и спорта, а также заведения общепита можно только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации либо перенесенном заболевании. Также в крае действует временное ограничение на работу общепита в торговых центрах, а также на работу детских игровых комнат и развлекательных центров. С 23:00 до 06:00 рестораны, клубы и бары должны обеспечить только обслуживание навынос. Исключение составляют организации, расположенные в зданиях авто-, железнодорожных и морских вокзалов, а также аэропортов.