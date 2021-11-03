В Приморье за сутки привились от коронавируса более 13,5 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Количество граждан, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, в Приморье за сутки впервые составило более 13,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее за сутки в регионе прививалось 5-6 тыс. человек. О прошлом рекорде - около 7,5 тыс. вакцинированных сообщалось в конце октября.

"По данным оперативного штаба за 2 ноября в Приморье поставили первый компонент вакцины от коронавируса 13 581 человек. Это рекордный показатель за весь период прививочной кампании", - говорится в сообщении.

В связи со значительным увеличением темпов вакцинации и высокой нагрузкой на прививочные пункты, на помощь медикам вышли студенты-волонтеры медицинского колледжа. В ближайшие дни бригады будут усилены студентами шестого курса и ординаторами из Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ).

"В связи с объявленными нерабочими днями студенты колледжа находятся на дистанционном обучении. Формат прохождения программы определяется преподавателями. Некоторые из них поддержали своих студентов и вышли в медучреждения вместе с ребятами", - приводятся в сообщении слова руководителя Владивостокского базового медицинского колледжа Маргариты Шарафутдиновой. Она добавила, что волонтеры готовы участвовать в прививочной кампании и дальше, совмещая эту работу с учебой.

С начала пандемии в регионе выявлено 77 122 случая заражения коронавирусом, выздоровели 68 195 человек, умер 1 271 пациент. Всего привиты 541 832 гражданина. С 30 октября власти Приморья ввели дополнительные ограничения в связи с ситуацией с ковидом.