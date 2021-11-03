Гинцбург рассказал о разработке теста на подделку сертификатов о вакцинации

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи разработали тест на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом газете "Известия" рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Как пишет газета, данный аденовирус используется в "Спутнике V" и "Спутнике Лайт" как "транспорт" для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса. "Маркером успешно проведенной прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора - к адено двадцать шестому. Первый компонент "Спутника V" сделан на основе адено двадцать шестого. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено двадцать шестому говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено двадцать шестого, то, скорее всего, у него поддельный сертификат", - рассказал "Известиям" Гинцбург.

По его словам, в Центре им. Н. Ф. Гамалеи уже около месяца проводят подобный анализ, для которого реанимационные отделения регулярно предоставляют кровь пациентов. Гинцбург добавил, что антитела к адено двадцать шестому находят "примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы". На данный момент проверено около 50-60 человек.

2 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса, установлены 293 фигуранта. В МВД добавили, что только за неделю с 18 по 24 октября сотрудники ведомства провели 1 326 различных мероприятий, направленных на выявление противоправной деятельности в данной сфере. В результате возбуждено 14 уголовных дел, связанных с подделкой медицинской документации и ее реализацией. Также выявлено 216 интернет-ресурсов, через которые распространялись фальсифицированные документы, связанные с вакцинацией.