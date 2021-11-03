Эксперты: мониторинг вечной мерзлоты позволит предотвратить риски аварий в Арктике

ЯКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Создание государственной системы геокриологического мониторинга, порученное президентом РФ Владимиром Путиным, позволит обеспечить устойчивость жизни в северных регионах России и предотвратить риски возникновения аварий из-за таяния вечной мерзлоты, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее президент РФ поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты. По предложению главы государства, такая система должна быть создана на базе Росгидромета. Путин также поручил наделить эту федеральную службу необходимыми полномочиями. Помимо этого, он распорядился предусмотреть средства на разработку и функционирование системы при подготовке законопроекта о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

"Геокриологический мониторинг необходим, так как 65% страны находится в зоне вечной мерзлоты. Это позволит избежать катастрофических аварий. Люди должны знать, как жить в условиях мерзлоты. Мониторинг будет охватывать несколько регионов страны, в том числе европейский. Предполагалось, что система будет охватывать обширные, средние и малые мониторинговые территории", - рассказал заместитель директора Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Сибирского отделения (СО) РАН по научной работе Александр Федоров.

По его словам, только в Якутии планируется создать девять территорий наблюдения. "Мониторинговые исследования позволят вести комплексные изыскания, изучать не только температуру мерзлоты и глубину протаивания, но и изменение ландшафтов, смещение природных зон, а также проводить геотехнический мониторинг строений и инфраструктуры. Система позволит обеспечить устойчивость жизни и экономики на Севере", - добавил он.

Федоров подчеркнул, что такая разветвленная и разнообразная сеть мониторинга мерзлоты внедряется впервые. "Потепление в Арктике и Субарктике идет в три раза интенсивнее, чем в среднем по миру. И поэтому я считаю, что такой мониторинг нужно внедрять как можно быстрее", - сказал ученый.

Об ущербе от таяния вечной мерзлоты

По оценке министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, ущерб России от таяния вечной мерзлоты через 30 лет может достигнуть 9 трлн рублей. И если вовремя не подстроиться под глобальные климатические изменения, то дома на Севере продолжат разрушаться, а северные леса - гореть.

Предполагается, что новая система мониторинга за мерзлотой будет состоять из нескольких уровней: федерального, регионального и муниципального, а также на уровне недропользователей - компаний, которые разрабатывают месторождения в Арктике. В результате, федеральная программа по созданию сети мониторинговых станций позволит быстрее адаптироваться к изменению климата и катастрофическому таянию вечной мерзлоты, считает исполнительный директор секретариата Северного Форума, кандидат биологических наук Владимир Васильев.

"Мониторинговая сеть должна охватывать разные географические пояса, ландшафты, включая горную экосистему. Она должна учитывать изучение водного режима, состояние мерзлоты, температурный режим, горизонты и темпы протаивания вечной мерзлоты, выбросы углекислого газа, метана, их концентрацию и объем", - сказал Васильев.

Он уверен, что необходимо начать моделирование и прогнозирование того, что будет происходить через 50-100 лет, составить четкую карту районирования комфортной среды обитания человека в Арктике.

Риски таяния мерзлоты

По данным Института мерзлотоведения СО РАН, около 40% территории Якутии может быть подвержено опасным явлениям при таянии вечной мерзлоты, деградация которой усиливается из-за климатических изменений. Если и дальше ничего не предпринимать, мерзлотные условия Якутии изменятся капитально, считает ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН и Северо-Восточного федерального университета Никита Тананаев. Свои предположения ученый подтверждает результатами собственного исследования, которое он провел в этом году в Центральной Якутии.

"Я брал в основу климатический прогноз до 2100 года. В нем несколько сценариев - от оптимистичного до пессимистичного, - рассказал Тананаев. - Так вот, если ничего не изменится, выбросы парниковых газов не сократятся, то к 2060 году верхний слой мерзлоты растает полностью. Верхний слой - это 10 метров, на нем построена вся инфраструктура. И, конечно, таяние мерзлоты повлияет на те постройки, которые сейчас на ней стоят".

Таяние мерзлоты уже называли в числе одной из предполагаемых причин крупнейшей экологической катастрофы в Норильске в 2020 году. По мнению отдельных ученых, из-за потепления в районе аварии могли произойти подвижки почвы, что в дальнейшем привело к разгерметизации стоявшего на ней резервуара с дизтопливом. "Сломалась цистерна с топливом в Норильске и сразу раздались голоса: цистерна сломалась из-за таяния вечной мерзлоты. Ну это логично предположить, в последнее время все про это говорят. Но заметьте: все говорят, но никто не оперирует конкретными цифрами. Потому что этих цифр на сегодняшний день нет", - считает ученый.

Оценка президента

Выступая 31 октября на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире. За 10 лет средняя температура выросла на полградуса. При этом, по его словам, в Арктике скорость потепления еще выше.

Глава государства подчеркнул, что вопросы изменения климата имеют исключительно важное значение, и отметил, что Россия испытывает последствия глобального потепления на себе. В числе таких последствий он особо отметил таяние вечной мерзлоты.