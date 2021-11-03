Власти Камчатки с 23 ноября планируют распространить QR-коды на межмуниципальные перевозки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Камчатки планируют с 23 ноября распространить практику использования QR-кодов о вакцинации или перенесенном ковиде на пассажирские перевозки по краю, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Мы планируем расширять практику использования QR-кодов. Начиная с 23 ноября, мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок, как авиационным, так и наземным транспортом. Он позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

В пресс-службе уточнили, что с 23 ноября QR-коды будут требоваться при посадке на авиатранспорт на следующие междугородние маршруты межмуниципального сообщения: из Петропавловска-Камчатского в село Мильково, поселки Эссо, Усть-Камчатск, Октябрьский и Ключи.

При этом, по словам главы региона, что приятные меры по введению в регионе QR-кодов уже дают свой эффект - количество вакцинированных на Камчатке превысило 50% от плана. С 30 октября музеи, театры, предприятия общепита и спортзалы в регионе могут посещать только привитые от коронавируса граждане, а также переболевшие в течение шести месяцев пациенты и пациенты со справкой о медотводе от проведения вакцинации.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 21 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,2 тыс. пациентов выздоровели, 443 умерли. Вакцинированы почти 85 тыс. человек. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца ноября. На Камчатке возобновил работу штаб помощи для заразившихся коронавирусом "Мы вместе".