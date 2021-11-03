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УрФУ запустит образовательные программы для специалистов карбоновых полигонов в 2022 году

Коуровская астрономическая обсерватория университета стала одной из площадок для исследований полигона "Урал-Карбон", который открылся 29 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Крупнейший в округе Уральский федеральный университет планирует в конце 2022 года приступить к реализации образовательных программ по подготовке специалистов для карбоновых полигонов, сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ.

"Реализация модернизированных образовательных программ по подготовке кадров для карбоновых полигонов планируется в конце 2022 года", - сказали в пресс-службе УрФУ.

Полигон "Урал-Карбон", открытие которого состоялось 29 октября, располагается на исследовательских площадках двух уральских университетов. Площадками исследований станут Коуровская астрономическая обсерватория УрФУ и Уральский учебно-опытный лесхоз Уральского государственного лесотехнического университета на общей площади свыше 600 га. Полигон "Урал-Карбон" создан в Свердловской области по инициативе УрФУ. В работе карбонового полигона задействованы специалисты УрФУ, УГЛТУ, УрГАУ, УГГУ, профильные институты Уральского отделения РАН, ботанический сад. Проект поддерживают Трубная металлургическая компания и Группа "Синара".

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