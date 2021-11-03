На Камчатке за сутки привились от коронавируса 1,4 тыс. жителей

"За последние сутки первым компонентом вакцины привиты 1 417 человек. Ранее первую прививку получали около 300 граждан в день. Всего по данным на 3 ноября этого года в регионе привиты 101 725 человек", - сказал Днепровский.

Ранее глава региона Владимир Солодов сообщал, что приятные меры по введению в регионе QR-кодов уже дают свой эффект - количество вакцинированных на Камчатке превысило 50% от плана. С 30 октября музеи, театры, предприятия общепита и спортзалы в регионе могут посещать только привитые от коронавируса граждане, а также переболевшие в течение шести месяцев пациенты и пациенты со справкой о медотводе от проведения вакцинации.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 21 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,2 тыс. пациентов выздоровели, 443 умерли. Вакцинированы почти 85 тыс. человек. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца ноября. На Камчатке возобновил работу штаб помощи для заразившихся коронавирусом "Мы вместе". При этом в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Камчатка находится в списке аутсайдеров по темпам вакцинации населения.