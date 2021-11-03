В Приамурье официально закрыли пожароопасный сезон

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон завершен в Амурской области, соответствующее постановление подписал в среду губернатор региона Василий Орлов, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области.

"В связи с нормализацией лесопожарной обстановки, установлением низких температур пожароопасный сезон на территории центральных и южных районах в Приамурье закрыт с 3 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Орлов. Ранее, 11 октября, пожароопасный сезон завершился в северных районах Амурской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за время пожароопасного сезона с 23 марта по 3 ноября было зафиксировано и ликвидировано 230 природных пожаров на общей площади 86,8 тыс. га. По сравнению с прошлым годом, зарегистрировано меньше на 357 возгораний, и площадь, пройденная огнем, также уменьшилась почти наполовину.

Амурская область входит в число регионов, которые каждый год страдают от лесных пожаров, 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2020 году в Приамурье произошло более 580 природных пожаров, их общая площадь превысила 172 тыс. га.