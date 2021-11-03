В Иркутской области из-за подъема заболеваемости COVID-19 ужесточили ограничительные меры

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации ужесточили антиковидные ограничения и ввели режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет, а также расширили перечень организаций, в которые можно попасть только с QR-кодом. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Иркутской области усиливаются антиковидные меры. На дистанционный режим работы переводят работников в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания. Работодателям поручено обеспечить перевод на дистанционный режим работы таких работников на период с 3 ноября по 5 декабря 2021 года. Введен режим самоизоляции невакцинированных против COVID-19 граждан в возрасте старше 60 лет с 3 ноября по 5 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

В этот период лица старше 60 лет вправе выходить из дома за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, для выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью. "До 90% погибших от ковида - это граждане старше 60 лет. Именно поэтому вводим новые ограничения", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Кобзева.

С 8 ноября жители региона должны предъявлять QR-код или справку о вакцинации или перенесенном заболевании, если будут посещать заведения общественного питания, музеи, кинотеатры, театры, зоопарки и другие развлекательные организации, фитнес-центры, спа-салоны, бассейны, сауны. Сейчас такое требование распространяется только на посетителей торгово-развлекательных центров и крупных непродовольственных магазинов.

По данным регионального оперштаба на 2 ноября, в Иркутской области подтверждено 123 200 случаев заражения новым коронавирусом. Ежесуточный прирост приблизился к 500 заболевшим. В больницах находятся 5 036 пациентов, при этом коечный фонд составляет 5 562 места. За время пандемии в регионе выздоровели 107 192 человека, умерли 5 549. Управление Роспотребнадзора Иркутской области в конце октября обратилось к властям региона с предложением ужесточить антиковидные меры.