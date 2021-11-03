В Забайкалье зафиксировали максимум выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом

ЧИТА, 3 ноября. /ТАСС/. Врачи в Забайкальском крае за сутки зарегистрировали максимальное для региона число случаев заражения коронавирусом - 369. Ранее максимальными были 365 случаев, сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

"За сутки выявлено 369 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 78 332 забайкальцев. Ситуация находится на особом контроле правительства Забайкальского края", - говорится в сообщении.

Выздоровели за сутки 242 жителя, общее число выписанных достигло 66 334. Умерли за все время 1 633 пациента с коронавирусом, 205 человек находятся в тяжелом состоянии, 70 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Заболеваемость коронавирусом начала расти в Забайкалье с конца сентября. С 25 октября в регионе были введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября власти разрешили кафе и ресторанам работать только навынос и до 23:00. Также на неделю приостановлена деятельность детских развлекательных, батутных центров, соляриев, саун, массажных салонов, косметических кабинетов, зоопарков, детских и взрослых образовательных секций, при этом в детских садах работают дежурные группы.

Двумя компонентами вакцины в регионе привились более 354 тыс. жителей.