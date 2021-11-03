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Пандемия COVID-19

QR-коды ввели для въезда иногородних граждан в ЗАТО Зеленогорск в Красноярском крае

Коды начнут требовать с 15 ноября

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. QR-коды или справки о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании потребуются с 15 ноября для въезда иногородних граждан в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Зеленогорск в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"С 15.11.2021 определить следующий порядок приема заявлений от физических лиц на въезд в ЗАТО иногородних граждан: К заявлению на въезд в обязательном порядке прилагается один из следующих документов: действующий QR-код, копия сертификата, копия справки. При отсутствии вышеуказанных документов заявление на въезд рассмотрению не подлежит", - говорится в протоколе заседания комиссии по организации охраны контролируемой зоны.

По данным мэрии, в ЗАТО Зеленогорск зарегистрировано 7,1 тыс. случаев коронавирусной инфекции, в том числе 34 - за последние сутки. Выздоровели почти 6,4 тыс. человек, умер 91. Численность жителей в городе - более 61 тыс. человек.

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РоссияКрасноярский крайПандемия COVID-19
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