Опрос: большинство россиян в пандемию предпочли работу по найму своему бизнесу

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 70% россиян боятся потерять постоянную работу и считают наемный труд наиболее стабильным во время пандемии. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра "АльфаСтрахование" (есть в распоряжении ТАСС).

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"Более половины россиян (53%) за время пандемии хотя бы раз задумывались об открытии собственного дела, однако абсолютное большинство опрошенных - 73% - останавливает страх потерять социальную и финансовую стабильность, которую дает им постоянное трудоустройство", - следует из результатов опроса.

Кроме того, 12% респондентов в числе причин отказа от начала своего дела назвали риск прогореть. В 9% случаев они ссылались на нестабильную экономическую ситуацию в стране, а в 4% - на нежелание уделять работе больше времени.

Данные опроса также показали, что многих не устраивают условия труда на постоянном месте работы. Основными негативными факторами россияне назвали отсутствие повышения зарплаты (37%) и неясные перспективы карьерного роста (27%). В 19% случаев опрошенные выразили нежелание быть подчиненными и в 6% отметили недостаточную свободу выражения в профессиональном плане.

Наряду с этим, говоря о преимуществах предпринимательства, 34% россиян, отметили, что успешный бизнес смог бы обеспечить им большую финансовую свободу. В 27% случаев среди основных причин начать свое дело респонденты назвали уверенность в собственном профессионализме. Также сделать выбор в сторону предпринимательства 5% опрошенных помог свободный график работы, а 2% - возможность независимой самореализации. Более 50% участников опроса продемонстрировали уверенность в том, что их бизнес был бы неразрывно связан с их нынешней профессиональной деятельностью. Монетизировать свое хобби готовы почти столько же респондентов - 49%.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. респондентов из всех регионов страны.