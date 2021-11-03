Минздрав Башкирии привлек "тайных покупателей" для выявления продажи сертификатов

"Если эта информация [о продаже сертификатов] появляется, мы передаем ее в правоохранительные органы, чтобы из первых уст наказать недобросовестные кадры, потому что это как удар в спину нашим коллегам, которые оказывают медицинскую помощь в амбулаторном звене и красных зонах. Мы также используем "тайных покупателей", просим знакомых, других людей пройти вакцинацию и провоцируем медработников [на продажу сертификата о вакцинации], пока таких случаев не выявлялось", - сообщил Забелин.

По данным СУ СК РФ по региону, в Башкирии возбуждены несколько уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации в отношении медработников больницы городов Сибай, Нефтекамск и Иглинского района. Материалы по последнему делу переданы в суд для рассмотрения по существу.