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Минздрав Башкирии привлек "тайных покупателей" для выявления продажи сертификатов

Медработники региона пока не зафиксировали случаи торговли фальшивыми документами о пройденной вакцинации

УФА, 3 ноября. /ТАСС/. Минздрав Башкирии использует "тайных покупателей", которые предпринимают попытки купить сертификат о вакцинации без введения прививки. Пока случаев нарушения закона медработниками не выявлено, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Максим Забелин.

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"Если эта информация [о продаже сертификатов] появляется, мы передаем ее в правоохранительные органы, чтобы из первых уст наказать недобросовестные кадры, потому что это как удар в спину нашим коллегам, которые оказывают медицинскую помощь в амбулаторном звене и красных зонах. Мы также используем "тайных покупателей", просим знакомых, других людей пройти вакцинацию и провоцируем медработников [на продажу сертификата о вакцинации], пока таких случаев не выявлялось", - сообщил Забелин.

По данным СУ СК РФ по региону, в Башкирии возбуждены несколько уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации в отношении медработников больницы городов Сибай, Нефтекамск и Иглинского района. Материалы по последнему делу переданы в суд для рассмотрения по существу.

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