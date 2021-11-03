На юге Сахалина восстановили дорогу до популярного пляжа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Восстановление автодороги Анива - Таранай, ведущей к одному из самых популярных пляжей на юге Сахалина, завершено. Сейчас проводятся последние ремонтные работы, сообщил ТАСС председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин.

В июле сообщалось о начале ремонта дороги, первый этап которого завершился в конце августа. Планировалось, что второй этап будет завершен до 31 октября.

"Мы сдержали слово перед анивчанами, ремонт дороги практически завершен", - рассказал Хапочкин.

По словам председателя думы, сейчас депутаты готовят предложение о необходимости установить на трассе Анива-Таранай систему видео- и фотофиксации для контроля за скоростным режимом. "Это важно в период пиковой нагрузки на этой трассе во время пляжного сезона. Как будут готовы расчеты, мы внесем поправки в областной бюджет на второе полугодие 2022 года", - уточнил Хапочкин.

По информации пресс-службы областной думы, на первом этапе работы были капитально отремонтированы первые 1,5 км этой дороги. После проведения конкурсных процедур дорожники приступили ко второму этапу по прокладке асфальтового покрытия еще на 8 км этой трассы. Всего на дороге Анива - Таранай было полностью заменено 10,7 км старого покрытия. Оставшиеся 3,2 км трассы, по словам специалистов регионального Минтранса, находятся в удовлетворительном эксплуатационном состоянии. Качество покрытия новой дороги уже оценили профессиональные спортсмены, которые провели несколько тренировок на пока еще свободных от транспорта участках трассы.

"Развитие сельских территорий напрямую зависит от состояния дорожно-транспортной инфраструктуры. Доступность получения услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания - те факторы, которые определяют качество жизни населения. Обновленная дорога Анива - Таранай позволит жителям села не только стать на порядок ближе к городу и его социальной инфраструктуре, но и вплотную заняться развитием своего родного села. Для этого есть все условия", - приводит пресс-служба слова депутата областной думы Виталия Гомилевского.

О дороге

Автомобильная дорога Анива - Таранай протяженностью 13,9 км находится в областной собственности с 15 июня этого года. За долгие годы эксплуатации асфальтобетонное покрытие дороги было сильно изношено или полностью разрушено практически на всем протяжении трассы.

Дорога соединяет населенные пункты Анива и Таранай в Анивском районе на юге Сахалина и проходит по побережью бухты Лососей на северо-востоке полуострова Крильон. Несмотря на небольшую протяженность, трасса имеет большую значимость не только для жителей района, но и для остальных сахалинцев. Пляж в селе Таранае является одним из популярнейших мест отдыха на Сахалине в теплое время года, а зимой в район села приезжает большое количество рыбаков-любителей. Также Таранай - это последний населенный пункт на всем побережье до мыса Крильон.