В Хабаровском крае за неделю увеличили коечный фонд для пациентов с коронавирусом на 10%

ТАСС, 3 ноября. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Хабаровском крае за неделю увеличили более чем на 10%. В данный момент развернуто 2 428 коек, загруженность которых составляет 89%, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"За последнюю неделю коечный фонд Хабаровского края увеличили на 336 коек в Хабаровске, районе имени Лазо, Амурске. Развернуто 2 428 коек, загруженность составляет 89%, также осуществляется перевод корпуса краевой психиатрической больницы в Южном микрорайоне Хабаровска в красную зону. В 11 СКТ-центрах ежедневно проводится 700 исследований, методом ИХА и ПЦР за неделю врачи выполнили 44 476 исследований", - говорится в сообщении.

Темпы заболеваемости коронавирусом в регионе за последние четыре недели выросли в шесть раз. За неделю зарегистрировано 2 759 случаев заболевания. В связи с этим принято решение с 4 по 12 ноября в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Бикине, поселке Переяславка района имени Лазо, а также в Хабаровском районе запретить оказание услуг в торговых центрах, заведениях общественного питания, кроме работы на вынос. Детские сады, школы и колледжи продолжают работать в обычном режиме.

"В прошлом году прирост смертности составил 2,6 тыс. человек, за 10 месяцев 2021 года эти значения уже превышены. Серьезные ограничительные меры сейчас крайне необходимы", - отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, чьи слова приводятся в сообщении.

С начала пандемии в Хабаровском крае выявлено 95 011 случаев заражения коронавирусом, 437 - за последние сутки. Всего на лечении находятся 6 988 человек, в том числе 2 179 стационарно, 4 809 амбулаторно. Привиты от коронавирусной инфекции 388 286 жителей края, полностью завершили вакцинацию 358 368 человек.