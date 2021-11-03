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Пандемия COVID-19

Военные медики в ближайшие дни отправятся в Подмосковье для помощи в борьбе с ковидом

В составе первой группы военнослужащих врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из ВМА

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Первый медицинский отряд численностью свыше 220 военнослужащих, подготовленный в Военно-медицинской академии имени Кирова (ВМА, Санкт-Петербург), в ближайшее время отправится в Московскую область для оказания помощи в борьбе с COVID-19, сообщает Министерство обороны РФ.

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"Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, к развертыванию которого в подмосковной Кубинке уже приступили областные специалисты совместно с Минобороны России. В ближайшие дни военные медики будут доставлены в Московскую область бортами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил", - сказано в сообщении, распространенном в среду.

В составе первой группы военнослужащих врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из ВМА. "К лечению больных и оказанию помощи также будут привлечены курсанты академии. Они будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры", - информирует Минобороны.

Курсанты и слушатели академии допускаются к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией исключительно по их собственному желанию. Работа военных медиков будет организованна посменно, сутки через двое. Все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Размещение, питание и отдых личного состава спланированы на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Московской области.

"В дальнейшем спланировано наращивание группировки военных медиков из состава ведомственных лечебных учреждений для работы в инфекционном центре", - сообщает министерство обороны.

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