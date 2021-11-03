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Все перенаправленные ранее в Нижний Новгород рейсы вылетели в Москву

Всего в столицу вылетели 38 воздушных судна
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Все рейсы, ранее перенаправленные из-за тумана в Москве в Нижний Новгород, вылетели в столицу. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Аэропорт Нижний Новгород работает в штатном режиме. В Москву вылетели 33 воздушных судна, прибывших сюда в связи с сильным туманом в Московской воздушной зоне 2 ноября 2021 года. Кроме того, с целью решения сложившейся ситуации аэропортом совместно с авиакомпаниями организована доставка части пассажиров в Москву наземным транспортом", - отметили в ведомстве.

При этом в пресс-службе нижегородского аэропорта сообщили, что по состоянию на 08:15 мск вылетели 38 самолетов. Вылет еще двух бортов - из Читы и Тюмени - запланирован на 10:00 и 11:00. Уточняется, что оставшиеся пассажиры рейсов находятся в гостиницах и будут подвезены к подготовленным к вылету бортам.

В Росавиации также добавили, что аэропорты московского узла сегодня принимают и выпускают самолеты без погодных ограничений.

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