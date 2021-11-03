QR-коды введут для пассажиров междугороднего общественного транспорта в Хабаровском крае

ТАСС, 3 ноября. Власти Хабаровского края с 7 ноября введут систему QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, для пассажиров междугороднего общественного транспорта. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

Куда можно попасть только по QR-коду

Карта ковидных ограничений. Куда можно попасть только по QR-коду

Ранее в оперштабе приняли решение о закрытии с 4 по 12 ноября в крупных городах и Хабаровском районе торговых центров непродовольственных товаров, развлекательных, культурных объектов. Предприятия косметических и бытовых услуг, заведения общепита будут работать только навынос и доставку, алкомаркеты закроют.

"Для посещения спа-салонов, косметических салонов, парикмахерских с 4 ноября нужно будет предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего, а с 7 ноября это правило станет обязательным для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Запрет работы магазинов не распространяется на продажу продуктов, работу зоомагазинов и аптек. Ограничения не коснутся мест общественного питания, работающих в зданиях вокзалов, портов и аэропортов.

С 4 ноября учреждения, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, должны перевести не менее 70% работников на дистанционный режим работы. С 13 ноября предъявить QR-код будет необходимо при посещении торговых центров, организаций общественного питания, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов.

С 1 декабря также планируется введение QR-кодов для посещения здания международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов. Заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что QR-коды потребуются и гражданам, прилетающим в регион.

Обстановка в регионе

С начала пандемии в Хабаровском крае выявлено 95 011 случаев заражения коронавирусом, 437 - за последние сутки. Всего на лечении находятся 6 988 человек, в том числе 2 179 стационарно, 4 809 амбулаторно. Привиты от коронавирусной инфекции 388 286 жителей края, полностью завершили вакцинацию 358 368 человек.