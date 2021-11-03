Штормовой ветер и снег прогнозируют в Хабаровском крае в начале следующей недели

ТАСС, 3 ноября. Синоптики прогнозируют сильный снег и ветер до 23 м/с в начале следующей недели на юге и в центральной части Хабаровского края. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Со смещением активного циклона 9-10 ноября 2021 года на территории южных и центральных районов края ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные, гололедные явления, усиление ветра до 18-23 м/с. <…> В связи с понижением температурного фона и гололедными явлениями прогнозируется ухудшение транспортного сообщения, в частности, ограничения в движении междугороднего пассажирского транспорта на автомобильных дорогах", - говорится в сообщении.

Жителей региона просят не покидать населенные пункты без надобности. Усиление ветра может привести к повреждению и обрушению слабоукрепленных конструкций, деревьев, возможны повреждения ЛЭП.

"В связи с непогодой в муниципалитеты уже направлены рекомендации, которые позволят предупредить и минимизировать последствия возможных ЧС. Аварийные, спасательные и дорожные службы будут приведены в режим повышенной готовности", - следует из сообщения на сайте регионального правительства.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 20,8-24,4 м/с считается штормовым и может наносить повреждения и разрушать крыши зданий.