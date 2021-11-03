Число заразившихся коронавирусом в Удмуртии превысило 65 тыс.

"[За сутки] 394 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в Удмуртии зарегистрировано 65 318 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

ТАСС, 3 ноября. Число заразившихся коронавирусом в Удмуртской Республкие превысило 65 тысяч человек. За последние сутки выявили 394 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в среду.

За все время пандемии выздоровели 53,3 тыс. человек после перенесенного COVID-19, из них 410 – за последние сутки. На данный момент 7,7 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 1,4 тыч. – в состоянии средней тяжести, 536 – в тяжелом. Коронавирус унес жизни 2,8 тыс. жителей Удмуртии, из них 24 умерли за минувшие сутки.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привились 542,7 тыс. человек, двумя - 351,3 тыс. человек. Еще 101,5 тыс. жителей республики вакцинировались однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По подсчетам регионального правительства, охват вакцинацией в республике составляет более 55%.

В регионе действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных подобных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей QR-кода с отметкой о вакцинации.

С 25 октября в регионе запрещена работа фудкортов, фитнес-центрам и спортивным учреждениям разрешат работать только в том случае, если у работников и посетителей будут документы о вакцинации либо о перенесенном заболевании.